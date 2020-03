Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès affiche un énorme regret avec Paredes !

Publié le 3 mars 2020 à 7h45 par B.C.

Mis de côté par Thomas Tuchel pour le choc face au Borussia Dortmind, Leandro Paredes se serait accroché avec l'entraîneur du PSG après avoir appris la nouvelle. Depuis, l'Argentin ne semble plus entrer dans les plans de son coach, ce que regrette Pierre Ménès.

« J’ai toujours dans ma tête cette possibilité de le faire jouer. Il va avoir la possibilité de le montrer, rien n'a changé ». Après la victoire du PSG contre Dijon (4-0), Thomas Tuchel a assuré qu'il comptait toujours sur Leandro Paredes. Pourtant, l'Argentin n'avait pas été titularisé par son entraîneur pour ce match malgré l'absence de Marco Verratti, suspendu. Un signal fort envoyé à deux semaines du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Dortmund, d'autant que l'entraîneur du PSG n'avait pas retenu le milieu argentin lors du match aller, ce qui aurait provoqué une dispute entre les deux hommes. Interrogé sur le sujet dans une vidéo publiée sur le compte Twitter du CFC , Pierre Ménès espère pour sa part que Leandro Paredes prendra part à la rencontre face au BVB.

« Je trouve qu'il apporterait cette grinta qui manque à cette équipe de bisounours »