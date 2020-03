Foot - PSG

PSG - Malaise : Mbappé très vexé par le comportement des supporters ?

Publié le 3 mars 2020 à 12h15 par A.M.

Alors qu'il a tout pour être le chouchou du Parc des Princes, Kylian Mbappé ne possède pas une énorme cote de popularité auprès des supporters du PSG. Une situation qui l'agacerait.

Recruté durant l'été 2017, Kylian Mbappé avait tout pour s'imposer comme le chouchou du Parc des Princes. Natif de Paris et nouvelle star du football français, le Champion du monde ne fait pourtant pas l'unanimité auprès des supporters du PSG comme en témoignent les récents anicroches en marge de la réception des Girondins de Bordeaux (4-3). Mais visiblement, les premières tensions ne datent pas d'hier.

Relations tendues entre Mbappé et les supporters du PSG ?