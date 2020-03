Foot - PSG

PSG : Noël Le Graët ne lâche rien pour Kylian Mbappé !

Publié le 3 mars 2020 à 6h45 par Th.B.

Âgé de 21 ans, Kylian Mbappé a la possibilité de disputer les Jeux Olympiques et de représenter la France à Tokyo cet été. C’est du moins la volonté de Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, qui a révélé avoir contacté la présidence du PSG.

Et si en plus de l’Euro qui se déroulera en juin prochain, Kylian Mbappé représentait une deuxième fois la France à l’occasion des Jeux Olympiques de Tokyo ? Se situant dans la tranche d’âge requise (21 ans), le champion du monde tricolore dispose du droit de disputer cette compétition. Encore faudrait-il que le PSG libère sa jeune pépite pour une seconde fois l’été en question après l’Euro. Président de la Fédération française de football, Noël Le Graët est revenu sur sa volonté de témoigner de la participation de Kylian Mbappé aux JO et sur sa conversation avec Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG.

« Il a l'âge d'y aller. Il est donc sur la liste »