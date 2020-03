Foot - PSG

PSG - Clash : Keylor Navas clôt fin à la dernière polémique !

Publié le 3 mars 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que la presse évoquait récemment un accrochage entre Keylor Navas et Leonardo, le portier du PSG assure toutefois que tout va bien.

Contre les Girondins de Bordeaux, Thomas Tuchel avait décidé de laisser Keylor Navas sur le banc pendant que Sergio Rico débutait dans les buts. Un choix que certains ont interprété comme une sanction suite à la diffusion de vidéo de la soirée d'anniversaire commune d'Angel Di Maria, Mauro Icardi et Edinson Cavani. L'Equipe assurait même que le ton serait monté entre Leonardo et l'ancien gardien de but du Real Madrid. Mais ce dernier tord le cou aux rumeurs.

«Il se dit beaucoup de choses, mais moi je suis bien»