Mercato - PSG : Un concurrent XXL aurait un plan pour cette piste de Leonardo

Publié le 4 mars 2020 à 1h15 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec la Juventus, l'Inter et Manchester United pour Federico Chiesa. Antonio Conte, le coach des Nerazzurri, jouerait la carte de la discrétion pour mener à bien ce dossier.

Antonio Conte s'activerait en coulisses pour Federico Chiesa. Très performant sous les couleurs de la Fiorentina, l'attaquant de 22 ans aurait tapé dans l'oeil de Leonardo. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait loin d'être seul sur ce dossier. En effet, Federico Chiesa aurait également la cote en Italie et en Angleterre, où l'Inter, la Juventus et Manchester United seraient prêts à l'accueillir. D'ailleurs, le club milanais ne ménagerait pas ses efforts pour obtenir gain de cause.

Le plan de l’Inter