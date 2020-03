Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rendez-vous fixé pour Pep Guardiola ?

Publié le 5 mars 2020 à 0h15 par A.C.

On devrait en savoir plus au sujet de l’avenir de Pep Guardiola au cours des prochains mois, alors que le coach de Manchester City est annoncé dans le viseur du PSG, de la Juventus et du FC Barcelone.

L’interdiction de participation à toute compétition européenne pour les deux prochaines années pourrait être un coup dur pour Manchester City. L’avenir des cadres de l’effectif, ainsi que de Pep Guardiola, est en effet remis en cause par la sanction de l’ UEFA . Le Catalan a récemment confié vouloir rester sur le banc des Citizens , mais des nombreux clubs lui font les yeux doux. C’est le cas du Paris Saint-Germain, comme nous avons pu vous le révéler en décembre dernier.

Guardiola rencontrera City en fin de saison