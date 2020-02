Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retour de Guardiola au Barça ? La réponse !

Publié le 29 février 2020 à 7h00 par J.-G.D.

Interrogé sur une nouvelle collaboration entre le FC Barcelone et Pep Guardiola, Guillem Balague, journaliste espagnol, s'est montré assez mesuré dans ses propos. En révélant que les dirigeants actuels ne voulaient pas de lui.

Comme Le 10 Sport vous l’expliquait en exclusivité mi-décembre, le PSG pense à former un duo XXL pour prendre les rênes de l'effectif parisien avec Xavi et Pep Guardiola. L'actuel coach de Manchester City, sous contrat jusqu'en 2021, pourrait donc assurer la succession de Thomas Tuchel d'ici quelques mois. Et si le technicien catalan revenait finalement à Barcelone ? Guardiola a tout connu au Barça, en tant que joueur et entraîneur. Présent lors de The Transfer Window Podcast , Guillem Balague, journaliste espagnol et spécialiste du football anglais, n'y croit pas pour plusieurs raisons.

« À Barcelone, tout le monde pense que l’ère post-Messi devrait être menée par lui, mais… »