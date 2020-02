Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, Zidane s’attaque à Haaland !

Publié le 29 février 2020 à 4h45 par T.M.

Du côté du Real Madrid, on devrait prochainement s’attaquer à Kylian Mbappé. Mais l’avenir pourrait aussi passer par l’arrivée d’Erling Braut Haaland.

Malgré ses 21 ans, Kylian Mbappé n’est plus du tout une révélation. Grâce à ses performances, notamment avec le PSG, le Français s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Et désormais, tous les projecteurs sont braqués sur Erling Braut Haaland. Depuis le début de la saison, le Norvégien époustoufle tout le monde et bien qu’il ait rejoint le Borussia Dortmund cet hiver, il continue sur un rythme fou, lui qui a déjà marqué 40 buts en 30 matchs. De quoi donner des idées au Real Madrid, d’associer Haaland à Mbappé.

La machine est lancée !

Alors que l'intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappé n'est désormais plus un secret, les Merengue auraient décidé de passer à l'action pour Erling Braut Haaland. En effet, selon les informations de Marca, Florentino Pérez se serait rapproché du Borussia Dortmund pour évoquer un possible transfert du Norvégien. Et du côté du club allemand, la porte n'aurait pas été fermée puisqu'un prix de 100M€ aurait été communiqué au Real Madrid. Au sein de la Casa Blanca, on saurait donc à quoi s'en tenir pour s'offrir Haaland et surtout un possible duo de choc avec Kylian Mbappé.