Mercato - PSG : Al-Khelaifi a tenté un énorme coup avec une légende du Barça !

Publié le 29 février 2020 à 3h15 par A.M.

Toujours en quête de gros coups sportifs, mais également en terme d'impact, le PSG aurait tenté de récupérer Xavi avant qu'il ne file à Al-Sadd.

Formé au FC Barcelone, Xavi y a brillé durant 17 ans, symbolisant l'âge d'or du football espagnol. Vainqueur de quatre Ligues des Champions avec le Barça, mais également d'une Coupe du monde et de deux Euros, le milieu de terrain a finalement quitter son club formateur en 2015 pour terminer sa carrière à Al-Sadd au Qatar où il a évolué durant quatre saisons. Mais il aurait bien pu faire une pige au PSG entre-temps.

Le PSG a tenté Xavi

En effet, selon les information d'Abdellah Boulma, le PSG et Xavi ont échangé ces dernières saisons afin que le milieu de terrain fasse une pige au sein du club de la capitale à l'image de ce qui avait fait avec David Beckham. La star du football anglais avait effectivement rejoint le PSG durant le mois de janvier 2013 et avait effectué six mois sous les couleurs parisiennes. Ce qui aurait également pu être le cas avec Xavi.