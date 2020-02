Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland aurait ouvert la porte à un prétendant XXL !

Publié le 28 février 2020 à 20h30 par A.D.

Le Real Madrid serait sur les traces d’Erling Braut Haaland. De son côté, le buteur de Dortmund aurait fait un appel du pied à la Juventus.

Lors du dernier mercato hivernal, le buteur norvégien aurait a l’Europe. Alors que les plus grands clubs européens auraient bataillé pour lui, Erling Braut Haaland a choisi de rejoindre le Borussia Dortmund. En difficulté aux avant-postes, le Real Madrid voudrait toutefois miser sur l’attaquant de 19 ans. Selon les dernières indiscrétions de Marca , Florentino Pérez serait allé à la pêche aux informations pour Erling Braut Haaland. Et le Borussia Dortmund aurait indiqué au président merengue qu’il attendait une somme proche de 100M€ pour l’ancien de Salzbourg. Dans le cas où elle serait prête à payer un tel montant, la Casa Blanca devrait avoir un adversaire de taille sur ce dossier.

Dortmund, un tremplin avant la Juve pour Haaland ?