Mercato - OM : L'entourage de cette piste à 0€ lâche une grosse révélation sur son avenir !

Publié le 29 février 2020 à 1h15 par J.-G.D.

Sean Longstaff, frère de Matthew Longstaff, sous contrat avec Newcastle jusqu'en juin prochain et désormais dans les plans de l'OM, a envoyé un message clair à la direction des Magpies.

Andoni Zubizarreta préparerait d’ores et déjà le mercato estival. Le directeur sportif de l’OM chercherait un attaquant, avec la piste menant à M'Baye Niang (Rennes), tout en restant à l’affût pour un nouveau milieu de terrain. Et le dirigeant olympien pourrait réaliser un joli coup sur le marché des transferts. En effet, The Athletic explique que le Basque aurait coché le profil de Matthew Longstaff, libre de tout en engagement au terme de la saison. Le jeune pensionnaire de Newcastle (19 ans) serait donc dans le viseur de l’OM, mais son frère, également joueur chez les Magpies , a fait passer un message fort sur son avenir.

« On attend le club. C’est à Newcastle de décider »