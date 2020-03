Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’intérêt de Zubizarreta pour Niang est validé !

Publié le 4 mars 2020 à 23h15 par J.-G.D.

Alors qu’il a connu M’Baye Niang à Montpellier, lors de son passage en 2014, Jacques Bayle estime que l’attaquant du Stade Rennais serait une bonne recrue pour l’OM.

L’OM aurait ciblé son prochain attaquant. Comme le révélait récemment L'Équipe , Andoni Zubizarreta se pencherait assez sérieusement sur le profil de M’Baye Niang, buteur du Stade Rennais. Mieux, le directeur sportif de l’OM se serait d’ores et déjà manifesté auprès de l’entourage de l’international sénégalais. Tout en lui demandant d'être patient, afin d'en connaitre plus sur l'état du club à quelques mois du mercato estival. Et au micro du Phocéen , Jacques Bayle, ex-entraîneur adjoint de Montpellier et de Niang en 2014, valide totalement cette piste.

« Niang ? Je trouve que c’est pas mal. C’est une très très bonne idée »