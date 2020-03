Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La mise au point musclée de Benedetto sur son avenir !

Publié le 4 mars 2020 à 15h30 par A.M.

Depuis son arrivée à l'OM lors du précédent mercato estival, Dario Benedetto a plusieurs fois affiché son amour pour Boca Juniors et sa volonté d'y retourner dans l'avenir. Mais l'Argentin assure que sa «tête est à l'OM.»

« Je ne regrette pas d’être parti, mais j’aurais préféré rester à Boca. Je sais qu’un jour de reviendrai à Boca. Je ne sais pas si je vivrai un jour autre part ce que j’ai vécu à Boca ». A l'image de cette sortie dans la presse argentine, Dario Benedetto ne manque jamais de clamer son amour pour son club de cœur : Boca Juniors. L'attaquant de l'Olympique de Marseille a également plusieurs affiché sa volonté d'y revenir dans le futur. Des déclarations qui peuvent prêter à confusion. C'est la raison pour laquelle il a tenu à mettre les choses au point.

«Toute ma concentration est pour l'OM»