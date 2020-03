Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dario Benedetto réagit à la piste Mbaye Niang !

4 mars 2020

Alors que l’OM aurait des vues sur Mbaye Niang en vue du prochain mercato estival, Dario Benedetto a préféré botter en touche à ce sujet.

Comme l’a révélé L’Equipe le 27 février dernier, l’OM a fait de Mbaye Niang sa grande priorité pour le prochain mercato estival. Andoni Zubizarreta apprécierait beaucoup le profil de l’attaquant sénégalais du Stade Rennais et voudrait l’attirer l’été prochain, avec un transfert qui pourrait avoisiner les 30M€. Mais qu’en sera-t-il de Dario Benedetto ? Le buteur argentin sera-t-il menacé par cet éventuel recrutement de Niang à l’OM ?

« Pas moi qui décide pour le recrutement »