Mercato - OM : Un retour à l’OM ne serait «pas une mauvaise idée» pour Batshuayi !

Publié le 4 mars 2020 à 5h00 par T.M.

Pour venir épauler Dario Benedetto, l’OM pourrait étudier un retour de Michy Bathsuayi. Une idée qui pourrait bien être la bonne pour le Belge.

Arrivé en début de saison, Dario Benedetto a déjà énormément apporté à l’OM. Toutefois, pour l’avenir et notamment une possible participation en Ligue des Champions, l’Argentin pourrait ne pas suffire. C’est ainsi que selon les dernières informations, les Phocéens étudieraient l’idée de faire revenir Michy Batshuayi, qui ne s’est jamais imposé à Chelsea. Et revenir à l’OM pourrait faire du bien au Belge.

« Un contexte qui lui va bien »

Journaliste pour Le Soir, Frédéric Larsimont s’est confié sur ce possible retour de Michy Batshuayi à l’OM. Pour Le Phocéen, il a alors avoué : « Il s'accroche à son contrat avec Chelsea qui est excellent sur le plan financier, mais il est régulièrement obligé de changer de club en étant prêté, c'est dommage. Il arrive à un moment de sa carrière où il doit faire le bon choix. Je ne sais pas si cette rumeur d'un retour à l'OM est fondée, mais je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée. C'est une équipe qu'il connait, où il a réussi et Marseille est un volcan. C'est un contexte qui lui va bien, et pour minimiser la prise de risque, je pense que ce serait un bon choix ».