Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prend un énorme risque pour l'avenir de Mbappé et Neymar !

Publié le 4 mars 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que le PSG a visiblement décidé de ne pas libérer Kylian Mbappé et Neymar pour les Jeux Olympiques, Leonardo prend un risque pour l'avenir de ses deux stars.

« Mbappé est dans une pré-liste de 80 joueurs pour les JO, établie par Sylvain Ripoll, qui descendra à 50 bientôt, puis à 18 + 4 réservistes. Il a l'âge d'y aller. Comme tous les jeunes de son âge qui ont du talent, il est donc sur la liste. Les présidents de clubs, en général, trouvent que les dates ne sont pas bonnes. C'est comme ça… » Noël Le Graët l'a assuré, Kylian Mbappé fait partie des pré-sélectionnés pour disputer les Jeux Olympiques cet été à Tokyo. Mais le Paris Saint-Germain en a décidé autrement puisque le club de la capitale a envoyé un courrier à la FFF pour s'opposer à la participation de sa star aux JO selon les informations de L'Equipe.

En privant Mbappé des JO...

La tendance semble être la même pour Neymar, qui a toutefois déjà remporté la médaille d'or olympique qui plus est à domicile en 2016. Malgré tout, le PSG prend peut-être un risque avec ses deux stars, surtout Kylian Mbappé. Et pour cause, l'attaquant français rêvait de représenter la France aux JO et certains médias avançaient même l'hypothèse que le PSG en fasse en argument pour prolonger le Champion du monde. Toutefois, le club de la capitale a décidé d'appliquer la fermeté. Reste à savoir si cela aura une incidence sur l'avenir de Kylian Mbappé.