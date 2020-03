Foot - Mercato - Manchester City

Mercato – Manchester City : Une piste à 75M€ relancée ?

Publié le 4 mars 2020 à 4h10 par La rédaction

Lancée l’été dernier, la piste qui envoyait l’ailier international espagnol Mikel Oyarzabal du côté de Manchester City pourrait être relancée pour le prochain mercato estival.

La saison XXL de la Real Sociedad attire du monde. Actuellement 6e avec 3 points de retard sur le FC Séville (3e) et un match de retard, le club de San Sebastian semble être un sérieux concurrent dans la course à la Ligue des Champions en Liga Santander. Et les performances de l’ailier gauche et capitaine de la formation basque Mikel Oyarzabal ne sont pas étrangères à celles de son club. Auteur de 7 buts et 6 passes décisives en 24 rencontres de Liga, l’international espagnol a les projecteurs braqués sur lui, et il plaît à plusieurs clubs…

Une priorité pour Guardiola ?

Un entraîneur semble tout de même très sensible et attentif aux performances de l’ailier de 22 ans : Pep Guardiola. Pendant longtemps durant le dernier mercato estival, Oyarzabal était annoncé sur le départ de la Real Sociedad. Et beaucoup de médias l’envoyaient déjà du côté de Manchester City, où Leroy Sané était en partance pour le Bayern Munich, avant de se blesser plusieurs mois. Interrogé à ce sujet lors d’une conférence de presse, Mikel Oyarzabal avait déclaré « avoir lu des choses » qu'il ne savait pas concernant ce dossier. « J’ai été calme et mon objectif est de faire les choses bien ici (à la Real). Les rumeurs ne sont pas un problème pour moi ». De quoi refroidir la presse internationale, en plus des régulières déclarations d’amour pour son club formateur.

75 millions minimum