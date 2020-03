Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Marc-André ter Stegen dans l'impasse pour son avenir ?

Publié le 4 mars 2020 à 18h30 par A.M.

Alors que son avenir fait régulièrement parler ces dernières semaines, Marc-André ter Stegen est toutefois encore loin du départ. Explications.

Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Marc-André ter Stegen est au cœur des préoccupations au sein du FC Barcelone. Il faut dire que le portier allemand, dont le contrat court jusqu'en juin 2022, s'est imposé comme une référence mondiale à son poste et son nom circule du côté de la Juventus ou encore du Bayern Munich. Et la récente anecdote de Lluis Canut, journaliste de Catalunya Radio , a jeté un froid sur l'avenir de Marc-André ter Stegen. Le journaliste a effectivement révélé que le gardien de but du Barça avait refusé de collaborer pour l'écriture d'une biographie prétextant qu'il n'était pas sûr de son avenir en Catalogne.

Le Barça ne compte pas lâcher Marc-André ter Stegen