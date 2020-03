Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pochettino décisif pour le transfert de Kane ?

Publié le 4 mars 2020 à 20h00 par Th.B.

Entraîneur d’Harry Kane lors de son passage sur le banc de Tottenham, Mauricio Pochettino devrait disposer d’une grande influence dans le choix du futur club de son ancien attaquant. Pisté par le Real Madrid, le Britannique pourrait finir à Manchester United avec Pochettino. Explications.

Pour renforcer le secteur offensif du Real Madrid, Florentino Pérez scruterait le marché des transferts pour dénicher un nouvel attaquant. Outre Sergio Aguero ou Lautaro Martinez, les dirigeants merengue auraient coché le nom d’Harry Kane pour le prochain mercato estival. Cependant, Manchester United serait un concurrent de taille dans la course à la signature de l’Anglais, lui qui donnerait sa préférence aux Red Devils . Et alors que Mauricio Pochettino serait une piste de Pérez pour succéder à Zinedine Zidane, l’entraîneur argentin pourrait jouer un sale tour au président du Real Madrid.

Kane à Manchester United avec… Mauricio Pochettino ?