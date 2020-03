Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce retentissante sur l'avenir de Rashford !

Publié le 4 mars 2020 à 17h30 par La rédaction

Manchester United a perdu Marcus Rashford pendant de longues semaines. L’attaquant anglais s’est blessé il y a maintenant presque 2 mois mais Ole Gunnar Solskjær a donné des nouvelles rassurantes. L’entraîneur n’a pas pu s’empêcher d’envoyer un message fort au joueur.

Comme l’avait révélé Mundo Deportivo en novembre dernier, le FC Barcelone aurait coché le nom de Marcus Rashford pour préparer la succession de Luis Suárez. L’attaquant de Manchester United réalise sans aucun doute sa plus belle saison depuis le début de sa carrière. Blessé au dos depuis mi-janvier, Rashford devrait revenir plus vite que prévu. Son entraîneur Ole Gunnar Solskjær a donné des nouvelles de son attaquant en conférence de presse tout en glissant un mot sur son avenir...

« Marcus va jouer ici pendant de très nombreuses année »