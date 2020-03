Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto livre les coulisses de son intégration compliquée…

Publié le 4 mars 2020 à 20h45 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM lors du dernier mercato estival et attendu comme le fameux grand attaquant, Dario Benedetto a eu du mal à trouver son rythme de croisière. Le buteur argentin s’est confié sans détour à ce sujet.

Auteur d’un remarquable triplé vendredi sur la pelouse de Nîmes avec l’OM (3-1), Dario Benedetto (29 ans) a affiché un visage rassurant après des semaines sans parvenir à trouver le chemin des filets. Le buteur argentin, qui a vécu une intégration assez délicate depuis son transfert à l’OM l’été dernier, a évoqué ses difficultés ce mercredi en conférence de presse.

« Difficile de s’adapter à la Ligue 1 »