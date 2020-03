Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces joueurs qui partiront en cas d'élimination...

Publié le 5 mars 2020 à 1h50 par La rédaction

Après sa défaite face au Borussia Dortmund (2-1), le PSG se doit d’assurer au Parc des Princes afin d’aller chercher un quart de finale. Mais en cas de non-qualification, plusieurs joueurs pourraient quitter la capitale…

La déception de trop ? C’est la question que se posent beaucoup de Parisiens après la défaite du PSG face au Borussia Dortmund 2-1, lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions le 18 février dernier. En cas de défaite, la direction du PSG pourrait effectuer un grand ménage dans l’effectif.

Tuchel, premier menacé ?

Le coach allemand du PSG, Thomas Tuchel, serait le premier sur la liste des indésirables en cas de défaite. La relation entre le technicien allemand et la direction Parisienne n’est pas au beau fixe, et on parle de lui avec insistance au Bayern Munich. Quand on sait que Leonardo lorgne énormément sur l’actuel coach de la Lazio, Simone Inzaghi, et qu’il aurait déjà contacté Massimiliano Allegri (libre), il ne serait pas impossible de voir Thomas Tuchel pointé du doigt après une éventuelle élimination parisienne, surtout après l’échec tactique du match aller.

Thiago Silva, symbole de l’échec parisien ?

Outre l’entraîneur, plusieurs joueurs pourraient plier bagage lors du prochain mercato. Thiago Silva, au PSG depuis 2012, incarne l’échec constant du club sur la scène européenne. Si les Parisiens essuient à nouveau un échec en 8e de finale de Ligue des Champions, le contrat d’ « O Monstro » ne sera certainement pas prolongé. Cela sera aussi le cas d’Edinson Cavani, Layvin Kurzawa ou encore Thomas Meunier, qui voient leur bail s’arrêter à l’issue de cette saison.

D’autres départs à envisager ?

En plus de ces contrats non renouvelés, Leonardo pourrait également décider de faire le ménage dans l’effectif. Des joueurs comme Julian Draxler, Idrissa Gueye ou encore Angel di Maria seraient sur le départ. Déjà courtisé par le Hertha Berlin, Draxler pourrait avoir plusieurs portes de sorties. Gueye, qui a pris l’eau lors de la rencontre face à Dortmund, pourrait de son côté avoir un peu plus de temps pour se ressaisir. Quand on connaît la short-list de Leonardo pour le prochain mercato, ces départs seraient plus qu’envisageables en cas d’échec parisien. Premiers éléments de réponse le 11 mars prochain, au Parc des Princes, pour le match retour face à Dortmund…