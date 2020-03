Foot - Mercato - PSG

PSG : Quel coach pour remplacer Thomas Tuchel ?

Publié le 5 mars 2020 à 4h50 par La rédaction

En difficulté au PSG, le technicien allemand pour être prié d’aller voir ailleurs lors du prochain mercato d’été. Et Leonardo aurait déjà préparé l’après-Tuchel…

Après l’échec tactique du PSG face à Dortmund lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions, la gestion de Thomas Tuchel est plus que jamais pointée du doigt. Les relations entre Tuchel et Leonardo se dégradent à mesure que les semaines et les désillusions européennes passent, et le directeur sportif du PSG aurait déjà préparé plusieurs options de remplacement de Tuchel, qui est actuellement pisté par le Bayern pour prendre la tête de la formation Bavaroise la saison prochaine.

Allegri est toujours libre

Sur le marché depuis son départ de la Juventus l’été dernier, Massimiliano Allegri aurait déjà discuté avec Leonardo. Invité de Soir de Ligue 1 ce dimanche, le technicien italien a déclaré « ne rien s’imaginer pour le moment » en ce qui concerne une potentielle prise de fonction au PSG. Bien connu partout en Europe, la méthode d’Allegri a déjà fait ses preuves, lui qui a remporté pas moins de 11 trophées avec la Juventus de Turin en 5 ans.

Inzaghi plaît à Leonardo

L’actuel entraîneur de la Lazio, Simone Inzaghi, aurait pour l’instant les faveurs de Leonardo. Auteur d’une super saison avec la Lazio (Leader actuel de Serie A à 1 point de la Juve et avec quelques points d’avance sur l’Inter Milan), Inzaghi aurait même rencontré Leonardo au début du mois de février pour discuter d’une éventuelle prise de fonction en cas de départ de Tuchel. Une opération qui permettrait au directeur sportif du PSG d’attirer également Sergej Milinkovic-Savic et Marusic, tous deux à la Lazio sous les ordres d’Inzaghi. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec la Lazio, Inzaghi pourrait se laisser séduire par le projet parisien…

Guardiola en embuscade ?