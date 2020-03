Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole relance le feuilleton Neymar !

Publié le 5 mars 2020 à 3h30 par A.M.

Quelques mois après la fin d'un mercato estival très agité pour Neymar, la star brésilienne se retrouve déjà au cœur des rumeurs. La presse catalane a effectivement relancé ce feuilleton.

L'été dernier, Neymar s'est retrouvé impliqué dans un très long feuilleton au sujet de son avenir. Il faut dire que le Brésilien voulait absolument quitter le Paris Saint-Germain afin de retrouver le FC Barcelone. Toutefois, les deux clubs n'ont jamais réussi à tomber d'accord, poussant Neymar à rester au PSG. Mais alors que le Barça traverse une période compliquée et se prépare à un mercato agité, la presse catalane relance le feuilleton Neymar.

Neymar toujours la priorité du Barça ?