Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star du FC Barcelone a recalé Leonardo !

Publié le 5 mars 2020 à 13h15 par T.M.

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens du monde si ce n’est le meilleur, Marc-André ter Stegen fait actuellement le bonheur du FC Barcelone. Un talent qui aurait toutefois tapé dans l’oeil du PSG.

Ces derniers jours, il a été énormément question de l’arrivée d’un nouveau gardien au PSG. Malgré Keylor Navas, Leonardo chercherait un nouveau portier. Le directeur sportif parisien aurait ainsi pris contact avec Mino Raiola pour Gianluigi Donnarumma, tandis que certains ont aussi évoqué un intérêt pour Kepa Arrizabalaga. Une liste de cibles qui ne s’arrêterait pas là puisque le nom de Marc-André ter Stegen aurait aussi été coché.

Des discussions entre le PSG et Ter Stegen !

Ces dernières heures, l’avenir de Marc-André ter Stegen a fait énormément parler. Et voilà que la Cadena Cope en rajoute une couche sur le gardien du FC Barcelone. Selon le média espagnol, l’agent de l’Allemand se serait ainsi entretenu avec le PSG, de même qu’avec la Juventus et le Bayern Munich. Toutefois, il n’y aurait aucune chance que Ter Stegen rejoigne un de ces trois clubs. Sous contrat jusqu’en 2022, le protégé de Quique Setien est heureux au Barça et un départ ne serait clairement pas à l’ordre du jour.