Mercato - ASSE : Un départ inévitable pour Ruffier ? La réponse !

Publié le 5 mars 2020 à 12h30 par A.M.

Au cœur d'un conflit entre son agent, Patrick Glanz, et l'ASSE, Stéphane Ruffier semble plus que jamais sur le départ bien que son contrat avec les Verts court jusqu'en juin 2021.

« Son avenir au club ? On verra. On ne peut pas ne pas réagir. Le message qu'il envoie c'est de dire "je n'ai rien à voir avec tous les résultats, je change de gardien de but". C'est symbolique. Il a tué son gardien ». Il y a quelques jours, Patrick Glanz se prononçait sur l'avenir de Stéphane Ruffier dont il gère les intérêts. Il faut dire que Claude Puel a décidé d'écarter son portier au profit de Jessy Moulin. Et comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, un départ de Stéphane Ruffier (33 ans) entrerait dans la stratégie de rajeunissement de l'effectif prônée par Claude Puel.

Le départ de Ruffier se confirme