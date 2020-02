Foot - ASSE

ASSE - Malaise : L’agent de Stéphane Ruffier s’en prend à Claude Puel !

Publié le 21 février 2020 à 21h30 par Th.B.

Alors que Claude Puel a écarté Stéphane Ruffier du groupe de l’ASSE ce vendredi, l’agent du gardien stéphanois est monté au créneau.

Ce vendredi, RMC Sport dévoilait que Claude Puel aurait contacté Stéphane Ruffier pour lui faire savoir qu’il ne sera dans le groupe pour la réception du Stade de Reims dimanche après-midi. Une décision qui choque et qui reste inexpliquée. De quoi pousser l’agent de Stéphane Ruffier a donné sa version des faits. Le gardien français a été écarté du groupe, et injustement selon Patrick Glanz…

« Moi je dis stop, au bout d’un moment il y en a marre, c’est toujours Stéphane »

« Il n y a pas eu vraiment d’explication, il (NDLR Claude Puel) l’a appelé ce matin (NDLR ce vendredi matin). Je pense qu’il a eu d’abord l’entraîneur des gardiens pour lui faire part de sa décision. Après il a eu Stéphane (NDLR Ruffier), il lui a dit qu’il ne jouerait pas. Ça a duré 35 secondes, Stéphane a dit Ok, pas de problèmes. Il n’a pas eu besoin d’explication, quand vous sortez votre joueur que vous avez convoqué il y a six ou sept jours avant en lui disant : tu es mon capitaine, puisque (Loïc) Perrin ne joue pas en ce moment. T’es mon gardien du temple et que six jours plus tard il le sort… Voilà c’est une surprise… (…) On lui a dit qu’il fallait qu’il vienne mardi prochain pour l’entraînement. Si c’est définitif jusqu’à la fin de la saison ? Il se passe trop de choses à l’AS Saint-Étienne depuis des semaines et des semaines. Tous les jours, il y a des problèmes, tout le monde le sait, personne ne parle. (…) Moi je dis stop, au bout d’un moment il y en a marre, c’est toujours Stéphane (NDLR Ruffier) ». a confié Patrick Glanz, agent de Stéphane Ruffier, pour Rothen Régale sur les ondes de RMC.