ASSE - Clash : Puel n'en démord pas pour Kolodziejczak

Publié le 16 février 2020 à 0h30 par La rédaction

Claude Puel, coach de l’ASSE, est revenu sur la polémique autour de Timothée Kolodziejczak.

Ces dernières semaines, Timothée Kolodziejczak a fait parler de lui. Claude Puel avait en effet sèchement taclé son joueur après la victoire en Coupe de France face au Paris FC. Kolodziejczak avait répondu à cette sortie quelques jours plus tard. : « Je n’accepte pas qu’il remette en cause mon intégrité professionnelle. Dire que je suis laxiste, avare de mes efforts alors que je travaille au quotidien afin de me trouver dans les meilleures conditions pour le club fait de la peine à mon entourage. Ça non plus, je ne l’accepte pas. Je suis droit dans mes pompes. » L’entraineur des Verts a de nouveau évoqué cette situation.

Puel 2 Kolo 1