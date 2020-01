Foot - ASSE

ASSE - Clash : Timothée Kolodziejczak répond sèchement à Claude Puel !

Publié le 22 janvier 2020 à 15h00 par A.M.

Quelques jours après la sortie de Claude Puel qui a sèchement taclé Timothée Kolodziejczak lui a répondu et avoue ne pas comprendre la déclaration de son entraîneur.

Après la victoire en Coupe de France face au Paris FC, Claude Puel s’en était clairement pris à Timothée Kolodziejczak en pointant du doigt son manque de professionnalisme : « On risque encore de moins le voir. J’ai vu un super état d’esprit dans l’équipe et je veux garder cet état d’esprit . » Une sortie qui a étonné compte tenu du fait que l’entraîneur de l’ASSE connaît le défenseur français depuis longtemps. Ce dernier a d’ailleurs lui aussi affiché sa surprise.

«Je ne triche pas. Je ne suis pas un branleur»