ASSE - Malaise : Puel, Debuchy, M’Vila… Une énorme crise en interne ?

Publié le 10 février 2020 à 1h15 par B.C.

Ce dimanche, l’ASSE a de nouveau chuté face à Montpellier (1-0), plaçant le club stéphanois en grande difficulté au classement. Mais il n’y a pas que sur le plan sportif que ça se passerait mal dans le Forez…

L’AS Saint-Etienne s’enlise dans la crise. Défait par Montpellier (1-0) ce dimanche, le club du Forez pointe à la 15e place de Ligue 1, à seulement quatre unités de Nîmes, 18e et barragiste. Claude Puel avait pourtant procédé à plusieurs choix forts en laissant notammant Yann M'Vila et Mathieu Debuchy sur le banc, ce qui n’a finalement pas porté ses fruits. À l’issue de la rencontre, Manu Lonjon, journaliste à Eurosport , n’a pas hésité à décrire l’ASSE « au bord de l’implosion » sur son compte Twitter . Une situation tendue sur laquelle il s’est prononcé dans une vidéo postée dans la foulée.

«Il y a un souci entre des joueurs, notamment les plus expérimentés, et Claude Puel»