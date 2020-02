Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Puel serait bien à l’origine d’une grosse crise en interne…

Publié le 10 février 2020 à 19h30 par B.C.

Alors que l’ASSE enchaîne les mauvais résultats, l’ambiance serait tendue en interne. En effet, le groupe stéphanois aurait mal vécu certains choix forts de Claude Puel depuis son arrivée…

Rien ne va plus à Saint-Etienne. Malgré l’arrivée de Claude Puel en cours de saison, le club du Forez n’y arrive toujours pas en Ligue 1 et pointe à la 15e place au classement, à seulement 4 points de Nîmes, 18e et barragiste. Mais l’ASSE fait face à d’autres problèmes encore plus inquiétants en interne. En effet, la situation serait tendue au sein du club, qui serait « au bord de l’implosion » selon Manu Lonjon, journaliste à Eurosport . Et ce lundi, But confirme la tendance…

Une fracture entre Claude Puel et les cadres ?