ASSE - Malaise : Pierre Ménès dresse un constat très inquiétant sur Saint-Etienne !

Publié le 10 février 2020 à 0h15 par La rédaction

L’AS Saint-Etienne se rapproche dangereusement de la zone rouge après s’être inclinée à Montpellier (1-0) ce dimanche après-midi. Dans la foulée de cette défaite, Pierre Ménès s'est prononcé sur la situation des Verts...

En perdant 1-0 sur la pelouse de Montpellier, l’AS Saint-Etienne enchaine une 3ème défaite d’affilée en Ligue 1. Les Verts ont perdu 8 rencontres sur les 10 derniers matches de championnat, une statistique qui peut faire peur dans la course au maintien, surtout quand on sait que les joueurs de Claude Puel devront encore se déplacer à Lyon, à Monaco mais aussi à Paris. Et Pierre Ménès commence sérieusement à s’inquiéter pour l’ASSE…

Saint-Etienne et Toulouse, même combat…