Mercato - Rennes : Pierre Ménès fracasse les Pinault pour le départ de Létang

Publié le 9 février 2020 à 14h47 par La rédaction

Alors qu’Olivier Létang a été démis de ses fonctions de président du Stade Rennais, Pierre Ménès pointe clairement du doigt la famille Pinault, propriétaire du club breton.