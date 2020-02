Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Daniel Riolo fracasse Claude Puel !

Publié le 7 février 2020 à 3h45 par A.M.

Après la défaite de l'ASSE contre l'OM (0-2), Daniel Riolo n'a pas manqué de fustiger les prestations des hommes de Claude Puel.

Rien ne va plus à l'AS Saint-Etienne. Les Verts se sont effectivement inclinés contre l'OM à domicile mercredi soir (0-2) au terme d'une rencontre durant laquelle Steve Mandanda n'aura jamais été mis en danger. Résultat, l'ASSE pointe à une inquiétante 15e place en Ligue 1, et Daniel Riolo s'inquiète de la situation et il n'hésite pas à vivement critiquer Claude Puel.

«Puel essaye, mais son équipe ne ressemble à rien»