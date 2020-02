Foot - ASSE

ASSE : Claude Puel est inquiet pour la suite de la saison...

Publié le 16 février 2020 à 20h20 par J.-G.D.

Devant les journalistes après la défaite face à Brest, Claude Puel, coach de l’ASSE, admet que le club devra batailler pour rester en Ligue 1.