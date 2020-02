Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Pierre Ménès fracasse Claude Puel et ses joueurs !

Publié le 17 février 2020 à 1h00 par J.-G.D.

Après la défaite de l’ASSE sur la pelouse de Brest (2-3), Pierre Ménès estime que Claude Puel se retrouve dans une situation assez compliquée en interne.

Malgré des débuts prometteurs lors de son arrivée en octobre dernier, Claude Puel connait un énorme trou d’air. Les résultats de l’ASSE en Ligue 1 ne sont pas à la hauteur des attentes d'un club promis aux places européennes, et le revers subi contre Brest dimanche (2-3) n'arrange pas la situation des Verts . Le technicien stéphanois n'est toutefois pas menacé concernant son poste, comme vous l'indiquait récemment Le 10 Sport en exclusivité, pour des raisons financières. Présent sur le plateau du Canal Football Club , Pierre Ménès, journaliste de la chaîne cryptée, s'est montré inquiet pour l'avenir de l'ASSE.

« Il a perdu une partie de son vestiaire, en tout cas les anciens »