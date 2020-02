Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Pourquoi St-Etienne ne débarquera pas Puel

Publié le 12 février 2020 à 21h15 par A.H.

Alors que l’équipe accumule les défaites, l’ASSE ne posera très probablement pas la question de l’entraîneur. Explications.

Après des débuts prometteurs à la tête de l’AS Saint-Etienne, où il a succédé à Ghislain Printant, Claude Puel ne parvient plus à enrayer la spirale négative de l’équipe stéphanoise (8 défaites en 10 rencontres), qui pointe à la 15e place suite à une nouvelle défaite à Montpellier. En certaines circonstances, cela aurait pu placer l’entraîneur dans une situation instable.

L’ASSE a fait un très gros effort financier sur son contrat

Ce n’est pas le cas du côté de l’AS Saint-Etienne, où il semble acquis que l’on misera sur Puel jusqu’au bout. Au sein du board de l’ASSE, on considèrerait que le club n’aurait de toute façon pas les moyens de remercier son entraîneur en l’état. Selon nos informations, Puel émarge aux environs de 250 000 euros bruts par mois (plus un gros système de primes) à Saint-Etienne, qui a dû faire un gros effort financier pour le faire venir. Avec un contrat jusqu’en juin 2022, un éventuel licenciement du coach serait en l’état très lourd à assumer pour le club, qui n’envisagera donc pas cette option sauf cataclysme.