Mercato - ASSE : Un club de L1 a tout tenté pour un protégé de Puel !

Publié le 16 février 2020 à 16h00 par A.M.

Très convoité ces derniers mois, Franck Honorat a également fait l’objet d’une approche de Brest durant le mercato d’hiver.

Comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, Franck Honorat a été très sollicité durant le mercato d’hiver, notamment en Ligue 2. Le FC Lorient, Caen, Clermont ou encore Lens étaient même disposés à lâcher 3M€ pour s’offrir l’ailier de l’ASSE. Mais ce dernier a préféré rester dans le Forez, conscient que Claude Puel compte sur lui après un début de saison durant lequel il a très peu été utilisé par Ghislain Printant.

Brest voulait Honorat