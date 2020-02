Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Christophe Galtier annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 16 février 2020 à 13h30 par A.M.

Interrogé sur son avenir, Christophe Galtier réitère son intention de rester sur le banc du LOSC et envoie un message à Gérard Lopez.

Sous contrat jusqu’en 2021 avec le LOSC, Christophe Galtier ne devrait pas manquer de sollicitations pour son avenir. Déjà annoncé dans le viseur de l’OL lorsque Sylvinho a été démis de ses fonctions, l’entraîneur lillois sera très demandé grâce à son travail à l’ASSE et donc au LOSC, mais visiblement, Christophe Galtier n’a aucune envie de partir.

«Je veux rester»