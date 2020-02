Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Christophe Galtier valide un grand renfort d’Andoni Zubizarreta !

Publié le 16 février 2020 à 15h30 par La rédaction

Arrivé à l’été 2019, André Villas-Boas réalise une excellente saison à la tête de l’OM. L’entraîneur du LOSC Christophe Galtier a totalement validé l’arrivée du Portugais dans la cité phocéenne.

La bonne première moitié de saison du LOSC nourrit les ambitions de Christophe Galtier. Actuellement 4ème le LOSC souhaite retrouver la Ligue des Champions pour la 2ème année consécutive mais devra revenir à hauteur de Rennes, un point devant. Si Christophe Galtier est très ambitieux, il ne pense pas encore à la 2ème place et s’est montré admiratif de la gestion de l’OM par André Villas-Boas. Pour rappel, Marseille est actuellement deuxième, avec huit points d'avance sur le 3ème, Rennes, et neuf sur le LOSC.

«Villas-Boas me fait beaucoup penser à Gerets»