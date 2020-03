Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas fait une nouvelle annonce troublante sur son avenir !

Publié le 4 mars 2020 à 14h30 par G.d.S.S.

Malgré son excellent parcours sur le plan sportif avec l’OM, André Villas-Boas laisse clairement entendre qu’il pourrait quitter le club phocéen à l’issue de la saison.

Solidement installé à la deuxième place du championnat et ce malgré ses moyens financiers limités, l’OM vit une belle saison sous la houlette d’André Villas-Boas. Mais l’entraîneur portugais, qui avait déjà fait part publiquement de son agacement quant aux agissements du président Jacques-Henri Eyraud, a clairement indiqué ce mercredi en conférence de presse qu’il pourrait quitter l’OM s’il n’obtient pas de solides garanties pour la saison prochaine.

« Il y a des choses dont il faudra qu’on parle »