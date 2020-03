Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto ne craint pas l'arrivée d'un autre attaquant !

Publié le 5 mars 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que l'OM est en quête de renforts offensifs, Dario Benedetto préfère se concentrer sur sa situation et notamment la possibilité de jouer trois matches par semaine la saison prochaine.

Bien engagé pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille cherchera à densifier son effectif l'été prochain. En effet, André Villas-Boas n'a jamais caché qu'il ne pourrait pas obtenir de bons résultats avec un groupe aussi limité quantitativement. Et c'est notamment le secteur offensif qui est concerné. Ces derniers jours, L'Equipe faisait d'ailleurs état d'un intérêt de l'OM pour Mbaye Niang. Interrogé à ce sujet, Dario Benedetto assure que cela ne le concerne pas.

« S'il faut recruter un autre attaquant, ce n'est pas ma décision»