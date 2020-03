Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Pogba ?

Publié le 5 mars 2020 à 1h45 par Th.B.

Alors que les dernières rumeurs révélaient que Manchester United attendrait un chèque de 175M€ pour céder Paul Pogba, les dirigeants des Red Devils ne se montreraient finalement pas aussi gourmands pour l’indemnité du transfert.

Et si Leonardo pouvait finalement mettre la main sur Paul Pogba ? Entre les déclarations envoyant le milieu de terrain de Manchester United à la Juventus, et les rumeurs sur l’indemnité de transfert que les Red Devils réclameraient (175M€), le PSG semblait n’avoir que très peu de chances de parvenir à ses fins avec Paul Pogba. Cependant, Manchester United serait déterminé à se débarrasser de Pogba. Le PSG pourrait d’ailleurs en tirer un bon prix.

Une vente de Paul Pogba au rabais pour recruter Sancho et Grealish