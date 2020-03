Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le successeur de Benzema déniché pour 75M€ ?

Publié le 6 mars 2020 à 10h00 par A.M.

Bien qu'il réalise encore une saison pleine, Karim Benzema ne représente plus l'avenir du Real Madrid. Et Erling Braut Haaland semble être la priorité des Madrilènes pour le remplacer.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema s'est imposé comme le leader incontesté de l'attaque du Real Madrid. Auteur de 18 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, l'attaquant français réalise d'ailleurs une très belle saison. Toutefois, du haut de ses 32 ans, le joueur formé à l'OL ne représente plus l'avenir du club merengue qui compte rajeunir son effectif dans les prochaines années. Et le successeur de Karim Benzema aurait même déjà été identifié.

Haaland serait la priorité du Real Madrid