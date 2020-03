Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan colossal du Real Madrid se confirme pour Mbappé !

Publié le 6 mars 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 6 mars 2020 à 8h16

Grand objectif du Real Madrid à court terme, Kylian Mbappé, sous contrat au PSG jusqu'en 2022, devrait encore attendre afin de rejoindre la Casa Blanca. Et pour cause, les Madrilènes comptent utiliser la même stratégie que pour Eden Hazard.

L'avenir de Kylian Mbappé sera au cœur de toutes les attentions dans les prochains mois. Et pour cause, l'attaquant français est l'objectif prioritaire du Real Madrid qui rêve d'en faire son futur galactique. Pour cela, il faudra sortir le chéquier, mais les Madrilènes semblent prêts à faire du numéro 7 du PSG le joueur le plus cher de l'histoire et transmettant une offre avoisinant les 300M€. Toutefois, afin de mettre toutes les chances de son côté, le club merengue a une stratégie bien huilée qui a déjà fait ses preuves.

Le Real Madrid veut attendre 2021 pour Mbappé