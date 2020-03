Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani reçoit un message fort pour son futur club !

Publié le 6 mars 2020 à 6h45 par Th.B.

Alors qu’il semblait à deux doigts de rejoindre l’Atletico Madrid cet hiver, Edinson Cavani sera libre de tout contrat en juin prochain. Et l’attaquant du PSG devrait signer à l’Atletico selon son compatriote Cristian Rodriguez.

C’était le grand feuilleton du mercato hivernal du PSG. Au cours du mois de janvier, la question que tout le monde se posait était la suivante : Edinson Cavani quittera-t-il le club de la capitale à six mois de l’expiration de son contrat ? Manchester United ou encore Chelsea étaient tous les deux sur les rangs pour l’accueillir, mais l’international uruguayen semblait tout proche de s’engager en faveur de l’Atletico Madrid. Cependant, les dirigeants des Colchoneros ne sont pas parvenus à s’aligner sur l’indemnité de transfert fixée par le PSG.

Cavani « inarrêtable » à l’Atletico ?