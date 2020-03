Foot - Mercato

Mercato : Qui signera Max Aarons, la petite bombe de Norwich ?

Publié le 6 mars 2020 à 4h10 par La rédaction

Dernier de Premier League avec son club de Norwich, la pépite anglaise Max Aarons pourrait décider de quitter les Canaries, cet été, pour un club anglais plus huppé.

20 ans, meilleur jeune de la précédente saison de Championship, dans l’équipe-type de D2 anglaise la saison dernière : le latéral droit de Norwich City Max Aarons a tout pour plaire. Assez offensif, bon centreur, il dispose du profil quasi-parfait pour s’imposer en Premier League. Avec 25 rencontres dans les jambes cette saison, et encore d’autres à venir, Aarons a tapé dans l’oeil de nombreux cadors du championnat anglais…

Tottenham en pôle

Sur les tablettes des Spurs depuis le départ de Trippier à l’Atlético de Madrid, Max Aarons était une piste déjà activée l’été dernier par les dirigeants de Tottenham. Jeune, polyvalent, bon défenseur et capable d’apporter offensivement, il a le profil parfait selon José Mourinho, et une offre des Spurs ne serait pas à exclure pour le prochain mercato. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Norwich, Aarons a également attiré les recruteurs de Manchester United. Malgré l’arrivée d'Aaron Wan-Bissaka, Aarons reste dans les petits papiers des Red Devils . Une offre s’élevant à 35 millions d’euros pour le latéral de Norwich pourrait être étudiée.

Everton, West Ham et Arsenal en embuscade