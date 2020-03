Foot - Mercato - FC Barcelone

Mercato : Ce joueur sur lequel le Barça va tout claquer cet été !

Publié le 5 mars 2020 à 3h50 par La rédaction

En quête d’un nouveau buteur remplaçant à Luis Suarez, le Barça pourrait bien tout claquer sur un serial buteur de Serie A. Mais l’argent pourrait manquer en Catalogne…

C’est un fait : le FC Barcelone a besoin d’un attaquant. Tant et si bien qu’ils ont été prêts à s’aligner sur les 19 millions d’euros demandés par Leganés pour Martin Braithwaite, arrivé la semaine dernière à Barcelone. En manque de budget pour la saison prochaine, le club ne peut plus dépenser à outrance à cause des règles du fair-play financier, qui ont déjà lourdement sanctionné Manchester City. D’autant plus qu’il faut garder l’argent pour la prolongation de contrat de Lionel Messi, qui risque d’être très coûteuse pour permettre d’offrir à la Pulga un dernier contrat en or massif à Barcelone.

Lautaro Martinez, priorité numéro 1

Depuis presque 1 an, le Barça a ses yeux rivés vers l’Italie et l’Inter Milan. Lautaro Martinez, le buteur argentin de 22 ans, est la priorité du Barça. Le montant de la clause libératoire du serial buteur argentin (17 buts en 27 matchs de Serie A et Ligue des Champions cette saison) s’élève à 111 millions d’euros. Un coup que pourrait tenter le Barça, qui pourrait miser la totalité de ses fonds sur Lautaro lors du prochain mercato.

