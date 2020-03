Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La short-list du prochain été vaut de l’or !

Publié le 5 mars 2020 à 6h10 par La rédaction

Alors que le feuilleton Neymar, la fin de contrat d’Edinson Cavani ou encore la question de la signature définitive d’Icardi se profilent pour le prochain mercato, Leonardo dispose d’une short-list en or massif pour la prochaine fenêtre des transferts.

Neymar, Icardi, Cavani, Mbappé… Tant de joueurs dont l’avenir au PSG la saison prochaine semble flou. Mais le mercato pourrait également être agité dans le sens des arrivées. Le directeur sportif, Leonardo, pourrait lancer une très grande campagne de recrutement. Grâce aux recettes du club en hausse, le PSG dispose de bonnes relations avec le fair-play financier. Avec 315,1 millions d’euros de recettes, le club dispose d’une belle enveloppe qu’elle pourrait réutiliser pour acheter de nouveaux joueurs et renforcer l’effectif.

Une star par ligne

Pour ce faire, le directeur sportif brésilien voit les choses en grand. En effet, Leonardo aurait inscrit 3 noms sur sa short-list. Une star par ligne sur le terrain, et une énorme enveloppe pour permettre de les attirer. De quoi promettre un mercato mouvementé côté Parisien. Pour commencer, le PSG pourrait se renforcer en faisant venir Kalidou Koulibaly. Actuellement sous contrat avec le Napoli, le défenseur central sénégalais, dont le prix est estimé à 75 millions selon Transfermarkt , est très courtisé partout en Europe. Apparu 21 fois avec Naples depuis le début de saison, ce puissant défenseur central dispose d’une qualité de relance exceptionnelle, mais aussi d’une bonne qualité de tacle. Auteur de 2,5 tacles par match, Koulibaly pourrait apporter sa solidité à un effectif parisien parfois fébrile défensivement, notamment lors des grandes soirées Européennes, où Thiago Silva ne rassure pas.



Pour renforcer son entre-jeu, Leonardo penserait à un petit français, chouchou des supporters de la sélection : N’Golo Kanté. Estimé à 100M (toujours selon Transfermarkt ), l’international français a disputé 22 rencontres avec Chelsea cette saison. Auteur de 3 buts en 18 matchs de Premier League, il est considéré comme l’un des meilleurs milieux défensifs au monde. Avec 2,4 tacles par match, 2,1 interceptions et 1,3 dégagements par rencontre, il possède des statistiques défensives impressionnantes. Auteur d’un réel travail de l’ombre, Kanté pourrait apporter sa grinta et sa qualité de passe à l’entrejeu parisien.

Objectif Dybala ?