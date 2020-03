Mercato - Real Madrid : Et si Zidane claquait de nouveau la porte ?

Foot - Mercato - Real Madrid

5 mars 2020

Alors que les relations entre Zinédine Zidane et son président Florentino Perez se dégradent, il est difficile de ne pas imaginer le technicien français ne pas claquer la porte une nouvelle fois en fin de saison…

On prend les mêmes et on recommence ? Comme révélé par le10sport.com , les relations entre l’entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane et son président Florentino Perez se dégradent à mesure que le temps passe. L’automne dernier, le président du Real Madrid aurait même commencé à sonder le marché des entraîneurs, afin de trouver un potentiel remplaçant à Zizou. De quoi pousser Zidane à quitter la Casa Blanca ? Pas impossible…

Un trophée et puis s’en va

Zinédine Zidane n’en reste pas moins concentré sur ses objectifs : gagner le plus de trophées possibles. Dans une institution telle que le Real Madrid, gagner des trophées est une obligation, et Zizou compte bien la remplir. Néanmoins, il pourrait réaliser le même coup qu’en 2018. En remportant la Liga au détriment du Barça, ou encore la Ligue des Champions, cela lui permettrait de frapper un grand coup, en décidant de quitter le club après l’avoir mené au sommet. Quand on connaît les difficultés de Julen Lopetegui, difficile d’imaginer le Real Madrid se remettre une deuxième fois du départ de ZZ. Comme la dernière fois, le technicien français veut laisser une trace quasi indélébile dans l’histoire du Real Madrid.



Dans les conditions actuelles, il est difficile pour Zidane de rester. Florentino Perez refuse de l’écouter et d’écouter les besoins de son coach, et chaque dossier chaud du mercato se transforme en véritable guerre entre le coach et son président. Le dernier exemple en date étant celui de Paul Pogba, qui était une des priorités de Zidane pour les derniers mercato. De son côté, Perez n’en voulait pas, et un gigantesque conflit d’intérêt a alors éclaté entre le coach français et son président. Une situation qui rendrait Zidane de plus en plus furieux, et qui pourrait le pousser à quitter le Real Madrid à l’issue de la saison. Mais pour aller où ? La Juventus Turin deviendrait une évidence pour Zizou, d’autant plus si Sarri échouait en Ligue des Champions comme en Serie A.